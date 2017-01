Centrodarte17: Kris Davis trio alla Sala dei Giganti

#Centrodarte17 è la nuova stagione di musica firmata Centro d’Arte. Occasioni di ascolto che sfidano i generi e le etichette, undici serate che illustrano i molteplici linguaggi della contemporaneità, dal jazz alla composizione, dall’improvvisazione sperimentale alla ricerca elettroacustica.

Presentazione completa al sito: bitly.com/centrodarte17

CENTRODARTE17, SCOPRI TUTTI GLI APPUNTAMENTI CON LA MUSICA A PADOVA

5 aprile 2017 • Sala dei Giganti al Liviano

KRIS DAVIS TRIO

Kris Davis – piano

John Hébert – basso

Tom Rainey – batteria

DETTAGLI

La personalità di Kris Davis (nata a Vancouver nel 1980) è emersa a poco a poco nell’ultimo decennio, sia in qualità di leader di svariate formazioni che nelle collaborazioni (Jon Irabagon, Jeff Davis, Ingrid Laubrock Anti House). Di formazione classica, Kris Davis si è dedicata al jazz inzialmente come appassionata di Herbie Hancock e Keith Jarrett, in seguito più interessata agli incroci con la musica contemporanea e l’improvvisazione intuitiva. Il trio con Hébert e Rainey è attivo dal 2009 e dà forma all’aspetto più eclettico dello stile compositivo di Davis. Tracce post-bop si mischiano ad un astrattismo ritmico vicino alla lezione di Paul Bley e si condensano in un linguaggio che tende a trascendere ogni schema. Prolifica anche nella dimensione in piano-solo, Kris Davis è influenzata da compositori come Morton Feldman e Gyorgy Ligeti. Su un altro versante, è notevole arrangiatrice per larghi organici. Memorabile ad esempio il suo lavoro in “Novela” di Tony Malaby, album in cui Davis riarrangia parte del repertorio del sassofonista americano. Oppure la scrittura nel recente “Infrasound”, gruppo che allinea una sezione di quattro clarinetti, organo, piano, chitarra e batteria.

Kris Davis co-dirige anche il trio Paradoxical Frog, con Ingrid Laubrock e Tyshawn Sorey; ed il quartetto Lark, ancora con Laubrock, Ralph Alessi e Tom Rainey. È componente stabile del trio del bassista Eric Revis (a Padova per il Centro d’Arte nel marzo ’16) e incide nei gruppi di Rainey, Matt Bauder, Devin Grey, Nick Fraser. Nel 2016 Kris Davis ha realizzato un notevole album di duetti (“Duopoly”) con, tra gli altri, Bill Frisell, Tim Berne, Craig Taborn, Marcus Gilmore. Ha suonato di recente al Newport Jazz Festival; inoltre è tra gli interpreti delle “Bagatelles” di John Zorn.

È indicata tra i migliori artisti della scena odierna dal “New York Times”, “Downbeat”, “Jazztimes”.

John Hébert è tra i bassisti più richiesti del jazz di oggi. Cresciuto a New Orleans, unisce il background tipico del sound della Louisiana con la versatilità dei suoni newyorkesi. Ha suonato a lungo con il pianista Uri Caine, è elemento stabile del trio della chitarrista Mary Halvorson, del trio Ho Bynum-Hébert-Cleaver. Ha inciso con Andrew Hill ed ha collaborato con Lee Konitz, Paul Bley, Paul Motian.

Tom Rainey ha suonato a lungo con Fred Hersch e nelle formazioni di Tim Berne. Dirige un trio comprendente Mary Halvorson e la moglie Ingrid Laubrock, ha collaborato con Mark Feldman e David Torn.

(Stefano Merighi)

KRIS DAVIS TRIO

MERCOLEDÌ 5 APRILE 2017 ORE 21 • SALA DEI GIGANTI AL LIVIANO, PADOVA

ESCLUSIVA NAZIONALE

Kris Davis - pianoforte

pianoforte John Hébert - contrabbasso

contrabbasso Tom Rainey - batteria

ASCOLTI

Kris Davis Trio

Good Citizen (Fresh Sound)

Waiting for You to Grow (Clean Feed)

Kris Davis

Aeriol Piano (Clean Feed)

Duopoly (Pyroclastic)

Kris Davis Infrasound

Save Your Breath (Clean Feed)

Tony Malaby

Novela (Clean Feed)

WEB

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Locandina DESIGN: NICOLA NEGRI

Gallery