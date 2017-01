Centrodarte17: Realistic Monk all’auditorium Pollini

#Centrodarte17 è la nuova stagione di musica firmata Centro d’Arte. Occasioni di ascolto che sfidano i generi e le etichette, undici serate che illustrano i molteplici linguaggi della contemporaneità, dal jazz alla composizione, dall’improvvisazione sperimentale alla ricerca elettroacustica.

7 marzo 2017 • Auditorium Pollini

REALISTIC MONK

Carl Stone & Miki Yui – elettronica

Realistic Monk è il duo formato da un guru del sampling, il californiano – ma giapponese d’adozione – Carl Stone e un’artista e compositrice giapponese trapiantata in Germania, Miki Yui. Lo si ascolta per la prima volta in Italia il 7 marzo all’Auditorium Pollini in diffusione spaziale. Un viaggio tra suoni delicati, ai limiti del percepibile, a stimolare un ascolto immersivo e concentrato di paesaggi sonori che emergono da voci, rumori, registrazioni di ambiente e diversi fenomeni acustici. Una nuova collaborazione con il laboratorio SaMPL del Conservatorio di Padova.

(Veniero Rizzardi)

In collaborazione con SaMPL – Sound and Music Processing Lab

del Conservatorio di Musica “Pollini” di Padova.

REALISTIC MONK

MARTEDÌ 9 MARZO 2017 ORE 20.30 • AUDITORIUM POLLINI, PADOVA

Carl Stone - elettronica

- elettronica Miki Yui - elettronica

Carl Stone

Electronic Music from the Seventies and Eighties (Unseen Worlds)

Electronic Music from the Seventies and Eighties (Unseen Worlds) Miki Yui

Oscilla (Self Released)

