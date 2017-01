Centrodarte17: Vinny Golia trio al cinema Torresino

#Centrodarte17 è la nuova stagione di musica firmata Centro d’Arte. Occasioni di ascolto che sfidano i generi e le etichette, undici serate che illustrano i molteplici linguaggi della contemporaneità, dal jazz alla composizione, dall’improvvisazione sperimentale alla ricerca elettroacustica.

7 febbraio 2017 • Cinema Torresino

VINNY GOLIA TRIO

Vinny Golia – sassofoni

Bernard Santacruz – contrabbasso

Cristiano Calcagnile – batteria

Vinny Golia è un veterano del jazz e della musica contemporanea, newyorkese ma californiano d’adozione. Ha inciso molti album sia per piccolo gruppo che per orchestra, spesso per la sua etichetta Nine Winds. Specialista dell’intera famiglia delle ance, ha collaborato nel corso della sua lunga carriera con Tim Berne (anche loro a Padova in “Jazz d’autunno”, nel 1980), Anthony Braxton, Horace Tapscott, George Lewis, Henry Grimes, Rova, Wadada Leo Smith e molti altri.

Bernard Santacruz ha inciso, tra gli altri, con Dennis Charles, Frank Lowe, Douglas Ewart, Jean-Luc Cappozzo, Michael Zerang.

Cristiano Calcagnile è un protagonista della musica creativa europea. Impegnato sia in ambito jazz che contemporaneo, ha lavorato nel collettivo Bassesfere, collaborato con Stefano Bollani, Cristina Zavalloni, Gianluca Petrella, Anthony Braxton, Butch Morris. Guida l’organico Multikulti, dedicato alle musiche di Don Cherry, segnalato dalla critica tra i migliori gruppi italiani recenti.

(Stefano Merighi)

Vinny Golia

Sfumato (Clean Feed)

