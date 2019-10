“Nine Bells”, performance-camminata con nove campane al teatro della Chiesa di San Bellino

Il cartellone del Centro d’Arte prosegue venerdì 25 ottobre con il ritorno del giovane virtuoso delle percussioni Simone Beneventi che riproporrà a Padova “Nine Bells”, performance-camminata attraverso nove campane intonate concepita nel 1979 dal newyorkese Tom Johnson (1939), che la eseguì personalmente per la prima volta in Europa proprio nella città del Santo: una delle tante “scoperte” dell’associazione collegata all’Università degli Studi di Padova. L’evento, con inizio alle ore 20.30, si svolge al quartiere Arcella, presso il Teatro della Chiesa di San Bellino, nell’ambito del progetto “Carillon. Un suono che avvolge la città”, voluto dal Comune di Padova per “occupare” musicalmente le aree lontane dal centro storico.

Tom Johnson, ormai da molti anni expat a Parigi, sul finire degli anni 70 è stato una figura chiave della nuova musica a New York. Allievo di Morton Feldman, Johnson univa l’attività di compositore, performer a quella di autorevole critico musicale per il Village Voice, intento a scovare tutto ciò che di nuovo e originale fermentava nella metropoli. Come artista costruiva una musica perfettamente minimalista che si distanziava da quella di coloro che sarebbero divenuti presto popolari, come Philip Glass e Steve Reich. La sua era una musica più concettuale, e spesso umoristica, ma con una grande capacità di coinvolgere l’ascoltatore il quale diventa, per così dire, parte della performance. “Nine Bells” ne è l’esempio perfetto: nove campane sospese formano una griglia quadrata che viene percorsa da un esecutore secondo tracciati regolari e sempre diversi. Ascoltare il processo musicale e seguire il movimento del performer sono una sola cosa. “Nine Bells” venne eseguito da Tom Johnson a Padova, invitato dal Centro d’Arte, nel 1982 all’Oratorio delle Grazie. Il Centro d’Arte organizzò anzi, all’epoca, un mini-tour che toccò anche Lugano e Ravenna. Questa ripresa, a 40 anni dalla sua composizione, è anche un omaggio agli 80 anni di Tom Johnson, che poi tornò diverse volte a Padova, invitato dal Centro d’Arte e dall’Interensemble. La performance del 2019 è curata e realizzata da Simone Beneventi, uno dei più brillanti percussionisti di oggi. Beneventi impiega un nuovo set di campane intonate e ha preparato la performance in stretta collaborazione con il compositore. La performance vedrà una relazione introduttiva dell’astrofisico Cesare Barbieri (Università di Padova) e i saluti dei consiglieri comunali Carlo Pasqualetto (delega all’Innovazione) e Margherita Colonnello (delega alle Attività musicali). In collaborazione con Associazione Noi e Tavolo Cultura – Consulta 2Nord.

Nine Bells

Venerdì 25 ottobre ore 20.30

Teatro della chiesa di S. Bellino

Padova

Biglietto unico euro 5

www.centrodarte.it

https://www.facebook.com/events/2371950683123323/

Centro d’arte degli studenti dell’università di Padova

via Luigi Luzzatti 16b

35121 Padova

tel. 049 8071370

e-mail info@centrodarte.it