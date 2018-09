Cerebrationfest9 al parco Milcovich

Il CeRebrationFest, promosso dall’Associazione Cerebration per la divulgazione della cultura ed innovazione sul territorio, torna anche quest’anno in altre vesti e in una nuova location: il Parco Milcovich, in Arcella.

Parola d’ordine: essere il cambiamento. Abbiamo voluto dare voce ed espressione alle tematiche che più interessano la società contemporanea attraverso una maggior attenzione alle politiche ambientali, all'economia etica, ai nuovi movimenti artistici e alla presentazione di progetti innovativi ed attivi a Padova. Saranno cinque giornate a tema ricche di laboratori, incontri e musica pensati ad hoc. Il tutto si aprirà con lo slogan IOMIRIFIUTO – Ambiente & Territorio con la partecipazione di Greenpeace Italia, Legambiente ed EcoFuturo; a seguire En plein air art– forme d’arte nel parco assieme al fenomeno del webcomics Coma Empirico; World wild web – l’informazione sul web con l’intervento de Il Bo Live, CICAP Veneto, Umanità Sostenibile; PR.O.F. – progetti, opportunità e formazione con EduForma Formazione e Consulenza e Banca Etica (GIT Padova); chiudendo in bellezza con Parole e libri – un caffè letterario insieme al giornalista e scrittore Saverio Tommasi e molti altri ospiti.

Il palco sarà scaldato da cantanti e band musicali emergenti nella scena indie italiana e soprattutto sarà uno spazio di sperimentazione musicale e teatrale senza limiti. Dallo swing infuocato degli anni ’20, allo spettaconcerto di Gio Evan finendo con NIKKè ed il suo progetto d’intersezione di tendenze hip-hop, reggae, punk e funcky.

Con la preziosa partnership di Progetto Giovani Padova, La Fiera delle Parole, Flixbus e ClubSharing.

Sponsor ufficiale: Layarda Taverna, Together (NGO)

Con il Patrocinio di Comune di Padova - Università degli Studi di Padova ESU.

Info

http://www.cerebration.it