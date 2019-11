Cerimonia di alzabandiera alla Caserma “Salomone”

Lunedì 2 dicembre alle ore 08.30 presso la Caserma “Salomone” in Prato della Valle, si terrà la consueta cerimonia di alzabandiera con la partecipazione delle autorità cittadine.

Alla cerimonia, che sarà dedicata al tema della “diversibilità”, sarà presente il Caporal Maggiore Capo Monica Graziana Contrafatto, prima donna soldato dell’Esercito Italiano decorata di Medaglia d’Oro al Valore dell’Esercito.

Scarica il programma completo di DiversAbilMente

Verrà inoltre presentato il calendario realizzato dal Comando Forze Operative Nord in collaborazione con l’Associazione Gioco e Benessere in Pediatria, ONLUS che garantisce un articolato programma di attività per il sostegno dei bisogni psicologici e relazionali dei piccoli ricoverati nell’Ospedale Pediatrico di Padova - Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino.

