Cerimonia per la giornata della donna 2019

La Consulta femminile, in collaborazione con il Comune di Padova, organizza la consueta cerimonia in occasione della Giornata della donna, durante la quale viene dato pubblico riconoscimento all’impegno di donne che, nel volontariato, operano con ammirevole dedizione per migliorare la qualità della vita delle persone.

Scarica il programma della cerimonia

Appuntamento mercoeldì 13 marzo, ore 16.30, alla Sala Carmeli. Ingresso libero.

Quest’anno vengono premiate

Magda Rasi Caldogno Bonato - per il prezioso e amorevole servizio di assistenza alle persone malate per 35 anni come volontaria ospedaliera;

Loretta Tralli - nell’Associazione volontari ospedalieri dal 1982, presta servizio con forte spirito di abnegazione e disponibilità;

Francesca Visentin - giornalista, sempre in prima linea nel combattere per i diritti delle persone, in particolare delle donne, per le politiche di parità e contro la violenza di genere.

Programma

Introduzione da parte della Presidente della Consulta femminile nel Comune di Padova;

saluto dell’Amministrazione comunale;

consegna dei sigilli della Città e delle pergamene;

intrattenimento musicale a cura dell’associazione Keptorchestra - Progetto Let’s.

Per informazioni

Consulta femminile nel Comune di Padova

Palazzo Moroni, via VIII Febbraio - Padova

telefono 049 8205210

email consulta.femminile@comune.padova.it