Cerimonia per la Giornata della donna 2018

La Consulta femminile, in collaborazione con il Comune di Padova, organizza la consueta cerimonia in occasione della Giornata della donna, durante la quale viene dato pubblico riconoscimento all'impegno di donne che, nel volontariato, operano con ammirevole dedizione per migliorare la qualità della vita.

🌼 FESTA DELLA DONNA 2018, TUTTI GLI EVENTI A PADOVA 🌼

Quest'anno vengono premiate:

Luisa Benedetta Custoza - motivazione < > ;

- motivazione < ; Maria Letizia Migliorato "Ticia" - motivazione < > ;

- motivazione < ; Adele Oliveto - motivazione < > .

Programma

Introduzione da parte della Presidente della Consulta femminile nel Comune di Padova;

saluto dell’Amministrazione comunale;

consegna dei sigilli della Città e delle pergamene;

intrattenimento musicale a cura del Coro Ardigò, Istituto comprensivo II Ardigò Padova;

recital poetico a cura di Luisa Baldi, direttore artistico dell'Accademia del teatro in lingua veneta e direttore artistico del Festival di Serravalle.

Per informazioni

Gabinetto del Sindaco

Palazzo Moroni Via VIII Febbraio - Padova

telefono 049 8205210

fax 049 8205225

email consulta.femminile@comune.padova.it

