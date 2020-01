Padova capitale europea del volontariato 2020: cerimonia d'inaugurazione con Sergio Mattarella in Fiera

L’evento di apertura che convoca il volontariato, il mondo della solidarietà e tutte le componenti sociali vede la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

In un crescendo di storie, immagini e musica verrà sottolineato il lungo cammino dell’impegno civile in Italia, punto di partenza per le sfide dei prossimi anni. Saranno ricordati i testimoni significativi di questa storia, ma anche i volti e le esperienze di chi quotidianamente compie preziose azioni di “ordinario volontariato”.

Uomini e donne di oggi ci accompagneranno nell’immaginare il futuro delle comunità che, insieme, vogliamo costruire.

Non un convegno, più di un talk show, l’evento vuole essere una sorta di ideale “trampolino di lancio” affinchè tutti ci sentiamo protagonisti del cambiamento di cui siamo chiamati ad essere parte.

Conducono la mattinata l’attrice Lella Costa e Riccardo Bonacina, fondatore di Vita non profit.

Testimonianze di volontarie e volontari d’Italia.

Dove e quando

Apputamento venerdì 7 febbraio dalle 9 alle 13 presso la Fiera di Padova – Padiglione 8.

Come parteciapre?

Iscrizione obbligatoria al link https://www.padovaevcapital.it/iscriviti/

Contributi artistici

Andrea Pennacchi

Tiziana di Masi

Luca Bassanese

Lorenzo Baglioni

Ottavo Giorno

Tappeto di Iqbal

Interventi a cura di

Gherardo Colombo

Claudia Fiaschi

Stefano Tabò

Manuela Lanzarin

Cristina Piva

Domenico De Maio

Paolo Gubitta

Enrico Giovannini

Anna Fasano

Don Dante Carraro …

Ricordando

Don Giovanni Nervo

Luciano Tovazza

Antonio Papisca

Tom Benettollo

Maria Elettra Martini

Laura Conti

