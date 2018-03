Cerimonia di intitolazione delle vie Sambin e Gallenia

Venerdì 2 marzo 2018 alle ore 11.30 in via Ostiala Gallenia, zona Montà, si svolgerà la cerimonia di intitolazione delle vie dedicate a Paolo Sambin e Ostiala Gallenia.

All'iniziativa promossa dall'Amministrazione comunale sarà presente, tra gli altri, l'assessore alla cultura del Comune di Padova.

Paolo Sambin (Terrassa Padovana, 29 febbraio 1913 – Padova, 8 agosto 2003)

Docente di Storia medievale di Paleografia e Diplomatica, ma senza esclusione di altri corsi tenuti per incarico o per supplenza: tra questi Storia moderna, Biblioteconomia, Bibliografia e Storia delle Venezie, con particolare attenzione per Padova. Non pago di questa sua ininterrotta attività didattica; Sambin, anche dopo il collocamento fuori ruolo, volle soddisfare la sua spiccata vocazione di docente nella Societas veneta di storia ecclesiastica, da lui voluta, creata e seguita fino alla sua scomparsa, avvenuta l’8 agosto 2003.

Ostiala Gallenia (I secolo A.C.) cittadina della Padova antica

Dalla stele funeraria di Ostiala Gallenia, testimonianza eccezionale ed unica per la commistione di elementi culturali e figurativi venetici con altri sicuramente romani, reperto tra i più significativi tra quelli conservati presso il Museo Archeologico di Padova nelle sale dei Musei Civici di Piazza Eremitani, non a caso scelta come logo generale del Progetto via Annia. Stele rinvenuta in via San Massimo, nell’area della necropoli orientale formatasi nell’antica Patavium proprio lungo la via Annia ormai in uscita dal centro urbano. Mescolanza riuscita tra elementi romani – nel carro e nella toga dell’uomo – con elementi venetici come l’abito ed il cognome della donna.

Info: via Paolo Sambin: da via P.Bronzetti prima a destra e da via Montà prima a sinistra; via Ostiala Gallenia: da via P. Sambin prima a sinistra.