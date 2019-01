Cerimonia di consegna del quadro del XVI secolo raffigurante il cardinale Pietro Bembo alla città di Padova

L’evento avrà luogo alle ore 16 del giorno 18 gennaio, in occasione del.472esimo anniversario dalla morte, presso il Museo della III° Armata nel cui edificio il futuro Cardinale visse per 17 anni, come ricordato anche sulla targa posta all’esterno.

Nasce su Facebook nel 2014 un gruppo di persone accomunate dall’amore per Padova per la sua storia, la sua arte, la sua cultura. Nel 2016, vista l’adesione di tantissimi padovani, anche lontani, e la necessità di una veste legale per poter organizzare eventi vari, è nata l’Associazione “Fraglia La Vecchia Padova”, che ha un unico fine: promuovere la conoscenza della nostra città e della sua bellissima provincia.

Nella primavera del 2017, avendo appreso da un articolo di giornali locali che un ritratto coevo raffigurante Pietro Bembo era rimasto invenduto ad un’asta ad Arezzo, ci siamo lanciati in una raccolta fondi chiedendo ai nostri membri e non solo di aiutarci ad acquistarlo per donarlo alla città. Padova infatti lo vide muoversi nelle sue strade per ben 17 anni, fino a quando ricevette la berretta cardinalizia.

Ora, dopo aver superato non pochi ostacoli, anche di ordine burocratico, siamo finalmente arrivati alla conclusione di un lungo iter e possiamo realizzare il nostro sogno: vedere appeso il quadro in quella che era la casa del Bembo, oggi divenuta Museo della III° Armata, ed esattamente nella sala che era la biblioteca dello scrittore e dove sarà possibile a tutti accedere gratuitamente.

Tutte le info e i dettagli

http://www.lavecchiapadova.it/