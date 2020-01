Cerimonia zen per il nuovo anno 2020 con il maestro Tetsugen

Il modo migliore per iniziare il nuovo anno, con la pace e la serenità donate da una pratica millenaria per ritrovare se stessi. Come da tradizione, al Tempio OraZen iniziamo il nuovo anno con la meditazione Zen e 108 rintocchi di campana, per salutare il 2020 e iniziare con il proposito di abbandonare i propri attaccamenti.

Festeggeremo l’inizio del nuovo anno in condivisione: un buon te da gustare, torte, aperitivo vegetariano e potrete comprare oggetti tipici della tradizione Zen. Si praticherà Zazen e ci sarà la tradizionale cerimonia Zen di buon auspicio.

Condivideremo la meditazione in silenzio, per poi proseguire con il suono dei 108 rintocchi di campana che, salutando il vecchio anno, augureranno al nuovo anno di essere portatore di pace, benessere e risveglio per tutti gli esseri. Ogni partecipante potrà bruciare incenso e lasciare una offerta, in segno di buon augurio, fortuna e prosperità.

Nella tradizione Zen il gesto del donare (Dana o Fusè) è un importante atto per acquisire meriti nel futuro, e acquisire un ritorno in valore di quel che si è donato. Con l’occasione potrai visitare lo Shop Zen: libri Zen, bracciali buddhisti (Juzu o Mala), cuscini da meditazione,abiti da meditazione, magliette e altro ancora. L’incontro, vista la particolarità della serata, è ad offerta libera.

Informazioni e contatti

Mail: info@orazen.it

Tel. 3470671696

Web: https://www.orazen.it/2019/11/22/7-dicembre-cerimonia-di-inizio-anno/