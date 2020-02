EsperiMusme a Padova: cervelli comunicanti

Come facciamo a parlare e comprendere gli altri? Cosa succede quando manca la comunicazione? In questo laboratorio esploriamo forme diverse di linguaggio, scritto, parlato, sensoriale, seguendo il percorso dal cervello al corpo e dal corpo al cervello, e curiosando tra le diversità linguistiche in giro per il mondo!

Appuntamento al Musme di Padova il 7 marzo 2020. In collaborazione con Margherita Forgione, Psicologa, Dottore di ricerca in Scienze Psicologiche e Facilitatrice di gruppi.

