“Change: come affrontare il cambiamento con la Mindfulness”, seminario a Padova

Sabato 13 gennaio Motus Mundi - Centro per la Mindfulness di Padova, ospita un seminario dedicato al tema del cambiamento, che durerà per l'intera giornata.

L'evento “Change: come affrontare il cambiamento con la Mindfulness” permetterà di esplorare la pratica della mindfulness come aiuto per affrontare il disagio del cambiamento, minando le fondamenta dell'equilibrio acquisito.

Quando si affronta una difficoltà (un lutto, una separazione, una perdita o una malattia) spesso ci si sente incapaci di far fronte ai cambiamenti che questi eventi portano nella vita.

Nel seminario, condotto da Elana Rosenbaum e Franco Cucchio, entrambi insegnanti senior certificati dal Center for Mindfulness e formatori, si osserverà quali attitudini umane possono permettere di accogliere i cambiamenti, in modo da relazionarsi ad essi e prendersi cura di sè stessi.

IL CENTRO

Motus Mundi - Centro per la Mindfulness è l’unico centro italiano ufficialmente affiliato al CFM - Center for Mindfulness in Medicine, Health Care and Society, dipartimento di medicina della Medical School University of Massachusetts fondato dal prof. Jon Kabat-Zinn, ed è autorizzato ad offrire la formazione ufficiale per insegnanti MBSR del Center for Mindfulness UMass.

PARTECIPAZIONE

La presentazione si svolge nella sede di via Lussemburgo dalle 10 alle 17.30.

É necessario iscriversi consultando il sito www.motusmundi.it, contattando il 340.4859093 o inviando una e-mail a info@motusmundi.it