"Che musica!", musica dall'Italia al Sudamerica per bambini al Circolo Nadir

Sabato 20 maggio dalle 16 alle 18 al Circolo Nadir si tiene "Che musica!", evento per bambini con Enhorabuena ensamble.

Enhorabuena ensamble, un gruppo di musicisti accomunati dalla passione per la musica l'arte e il folklore di Italia e Sudamerica, organizza un momento in cui far incontrare ai bambini musiche e strumenti musicali, unendo alla componente didattica il divertimento, per far conoscere ai più piccoli suoni e culture nuove con passione e con un linguaggio adatto al mondo dell'infanzia.

DETTAGLI

Ingresso 5 euro (comprensivi di tessera ARCI e merenda)

Età consigliata: 5-11 anni.

Per prenotare la merenda e comunicare eventuali allergie o intolleranze alimentari contattare circolonadir@gmail.com