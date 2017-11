Viaggiare per condividere, "Check-in per il mondo", incontro missionario a Padova

Parte l’itinerario annuale di formazione per esperienze estive in missione, dedicato ai giovani dai 18 ai 35 anni: domenica 26 novembre, con orario 9-17.30, alla Casa del Fanciullo di Padova si svolge il primo degli appuntamenti del percorso di otto incontri (compreso un weekend) di formazione, riflessione, testimonianze e convivialità per crescere nella fede in chiave missionaria e cogliere l’incontro con altre culture e popoli come opportunità e dono nella vita.

Al termine c’è la possibilità di vivere un’esperienza estiva in terre di missione.

INFORMAZIONI

www.centromissionario. diocesipadova.it