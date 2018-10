Check up bioenergetico da Naturalens

Mercoledì 17 ottobre dalle ore 18, incontro gratuito dal tema: natur check - Il tuo check up bioenergetico - scopriamo, da Naturalens in via Astichello 6, le nuove risorse della tecnologia con la dr.ssa Valentina Peraro, naturopata.

Per prenotazioni ed informazioni: 049614286 - 3382555999 (Lucia).

Info web

https://www.naturalens.it/

Evento web https://www.facebook.com/events/2236437666397886/