Chiara Luppi & friends in "Love Songs" al Piccolo Teatro

Quale migliore occasione, se non la serata di San Valentino, venerdì14 febbraio, alle ore 21, al Piccolo Teatro di via Asolo (zona Paltana) per ascoltare alcune tra le più belle canzoni d’amore del panorama musicale degli ultimi trent'anni e più? Chiara Luppi, la cantante padovana affermatasi negli ultimi anni con un percorso artistico che ha spaziato dai musical all’Arena di Verona ed a San Siro (solo per citare alcune suggestive location) ai grandi concerti di tv e radio nazionali, sarà in concerto accompagnata dall’amata band formata da Gianluca Carollo (tromba – flicorno) Ivan Zuccarato (pianoforte – tastiere) Davide Pezzin (basso) Davide Devito (batteria) e qualche ospite a sorpresa, presentando alcune tra le più belle canzoni d’amore di grandi autori ed interpreti quali Renato Zero, Ennio Morricone, Queen, Lady Gaga, Ornella Vanoni, Sergio Endrigo ed altri.

Un evento voluto dall’Associazione Tempi e Ritmi per dare il giusto risalt, anche “in patria” ad una grande artista padovana, di cui ricordiamo le partecipazioni televisive a Rai Due nel programma “The Voice” nella squadra di Raffaella Carrà, su Rai1 la domenica ad “Uno mattina in famiglia”, interprete nella Rubrica di Francesco Micheli, ed a Sanremo Giovani con “Per un attimo”. Grande protagnosita nei Musical, è stata “Nutrice” nel kolossal “Giulietta e Romeo” di Riccardo Cocciante e in “Romeo e Giulietta ama e cambia il mondo” di Gérard Presgurvic produzione Zard. Poi “Madre di Cecilia” e “Perpetua” nella grande opera “I Promessi Sposi” di Michele Guardì e Pippo Flora. Nei live ha collaborato con artisti come Larry Ray dei The Temptations, Ronnie Jones, James Thompson, Vincent Williams, duetta con Durga McBroom dei Pink Floyd in The great gig in the sky. Ha aperto il concerto a Zucchero nella città di Parma, di Mario Biondi nelle Tommy Hilfigher Session al Piper di Roma, di Cesare Cremonini a Bologna, ha duettato con Umberto Tozzi nel disco Yesterday Today nella hit “Si può dare di più” e nell’inedito “Mi apri o no” e backing vocals del disco,inoltre con Alberto Fortis, Alan Sorrenti, Alexia al Blue Note Milano, Dr. Feelx del Chiambretti Night, oltre che con gruppi Gospel e Rhythm & Blues. Ha publicato il brano "Blue ballad" insieme alla PFM. Attualmente in testa alla classifica Jazz-Soul con “We don’t talk anymore” e “I got you” ft. New Jazz Affair.Voce di sigle televisive e tantissimi spot nazionali, tra i più famosi: RTL 102.5 “Very Normal People”.

Ci sono ancora pochi posti disponibili presso le consuete prevendite e presso www.liveticket.it: interi euro 12, ridotti euro 9.

