Chiara Patronella & Annamaria Moro live al Parco È Fantasia per Invisible Sound

Venerdì 18 ottobre Invisible Sound presenta Chiara Patronella & Annamaria Moro live nella sala Alma al Parco E' Fantasia / Mappaluna.

Chiara Patronella - chitarra e voce

Annamaria Moro - violoncello e voce

Due repertori diversi che si intrecciano tra loro, tra esecuzioni in solo e in duo. Chiara Patronella musicista e cantautrice. Lavora come educatrice in ambito sociale e come insegnante di musica. Laureata in psicologia e in didattica musicale speciale, è attualmente specializzanda in musicoterapia. Suona nel gruppo di musica popolare Almakàntica ed ha un progetto solista. Esce lo scorso anno il suo primo album “Come le rondini" ed è attualmente impegnata nella produzione del secondo.

Annamaria Moro musicista e pittrice. Diplomata in violoncello al Conservatorio di Castelfranco Veneto. Partecipa come violoncellista in numerose formazioni e progetti che spaziano dalla musica barocca, classica, contemporanea, pop e folk. Scrive canzoni per spettacoli teatrali e canzoni per bambini. Dal 2011 suona nel gruppo Zephyros. Nel 2018 esce il primo album del gruppo "Onirica".

Invisible Sound nasce da due persone che amano la musica, di tutti i generi, e amano soprattutto scoprire di continuo musica che spesso rimane nascosta ed invisibile, oscurata dal mainstream. La musica fa bene all'anima e, se ascoltata dal vivo, fa nascere incontri e genera energia che è bello condividere.

Informazioni e contatti

Parco È Fantasia in via Ticino,11

Punto ristoro disponibile: carne, pesce e pizza. Per info e prenotazioni: 345 2630287.

Parcheggio disponibile opposto al cancello di ingresso al parco. All'ingresso del parco trovate un cancello: per entrare bisogna premere un pulsante nero (è per la sicurezza dei bimbi).

La rassegna musicale Invisible Sound è in uno spazio dedicato, la sala ALMA: per raggiungerci attraversate il parco e i gonfiabili e tutto il resto, sempre dritti fino in fondo e troverete un edificio con i graffiti. Lì c'è una scaletta, ci trovate lì.

Web: https://www.facebook.com/events/1117015248489409/