Chic-nic ai giardini dell'arena per il Future Vintage Festival

🍀 Chic Nic ai giardini dell’arena raddoppia

Per la prima volta Chic Nic occuperà tutta l’area dei Giardini dell’Arena.

A due passi da Future Vintage Festival, torna a grande richiesta l’aperitivo Fuori Festival Ufficiale, per una nuova edizione nella suggestiva cornice dei Giardini dell’Arena, in un’area molto più estesa e con 3 artisti internazionali.

🎧 Ven 13 settembre: Afrika Bambaataa

🎧 Sab 14 settembre: Clap! Clap!

🎧 Dom 15 settembre: Dj Ralf

// Botanical Cocktails // Dj Set // Food Point Gourmet // Live Music

13-14-15 settembre - dalle 18 alle 02

Un’esperienza immersiva che unisce tendenze contemporanee, musica, handmade design, arte, smart food e green culture.

>>evento in aggiornamento<<

👉 Ingresso

5 euro per ciascuna serata / 10 euro in prevendita per tutte e 3 le serate (la prevendita sarà presto online).

Ingresso gratuito per bambini fino agli 11 anni.

Ingresso gratuito e saltafila per i disabili.

👉 Priority pass Future Vintage Festival (Numero Limitato):

I possessori del Priority Pass potranno avere ingresso prioritario saltacoda a soli 5 euro per tutti e 3 i giorni dell’evento (Priority Pass sarà presto online: rimani connesso con Future Vintage Festival).

Evento in collaborazione con: Parco Della Musica - Padova e Giardini dell’Arena

Line Up:

📀 Afrika Bambaataa (UZN/ Boogie Down Bronx) feat. Whipper Whip (Fantastic Mcs)

mc, rapper, producer e dj leggendario, pioniere e padrino del genere hip-hop, è una delle figure storiche ed icona più rappresentativa del genere. Precursore di sonorità inedite, con la sua “Planet Rock” prima traccia hip-hop costruita su una base elettronica, ha inventato l’electro-funk. A lui sono attribuite la paternità anche della hip house, del freestyle, del Miami bass e del funk carioca.

📀 Clap! Clap!

alias Cristiano Crisci, è un produttore e artista di fama internazionale, uno dei nuovi e più acclamati talenti italiani nel mondo, prodotto da Paul Simon, creatore di un’inedita miscela di global dance, world music e l’elettronica di Londra e Chicago, che l’ha portato a presenziare nelle principali dancefloor e festival internazionali, dal Boiler Room al Giappone.

📀 Dj Ralf

dal 1987 icona del nightclubbing in Italia e uno storico dj di musica house, ha suonato nei principali club internazionali, come il Cocoricò, Echoes, Alterego, Hollywood, Pacha, Amnesia, Space di Ibiza, Vertigo di Londra, Bar Room di Miami e molti altri.

🗺Location giardini dell’arena

👉 Google Map: https://goo.gl/maps/hJFZRS6xWk32

👉 Ingresso da Via Porciglia, con uscita in Corso del Popolo.

A pochi possa dal Future Vintage Festival (Centro Culturale San Gaetano).

