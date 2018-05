Chic Nic di Primavera a Villa Vescovi

Dopo l’esordio nel 2018 nella meravigliosa Villa Contarini, a grande richiesta Chic Nic, torna per l’ultimo evento della stagione, nel gioiello Rinascimentale del FAI, nel cuore dei Colli Euganei: Villa Vescovi.

Tra gli antichi vigneti, emozionanti panorami, capolavori architettonici in armonia con la rigogliosa natura circostante in fiore, nel pieno della primavera, la dimora dell’ozio rinascimentale torna ad aprire i battenti del suo ampio parco a Chic Nic, offrendo un’esperienza immersiva tra relax, cultura, sapori autentici e ristoro di qualità.

Relax, design & vintage market, escursioni naturalistiche, degustazioni enogastronomiche, cocktail botanici ricchi di gusto e profumi ed una selezione musicale che farà da sottofondo ad ogni momento della giornata, assieme a numerosi workshop, laboratori e iniziative gratuiti aperti al pubblico, immersi in un paesaggio idilliaco in fiore, tra orti, prati, frutteti e antichi filari dei vigneti.



▶ AREA RELAX

▶ AREA FOOD GOURMET & BOTANICAL COCKTAIL

▶ AREA MARKET

▶ SUNSET DJ SET

▶ CONCERTI LIVE



▶ SCOPRI TUTTI I WORKSHOP AD ISCRIZIONE GRATUITA

-------> http://www.chicnic.org/tutti-i-workshop-chic-nic-di-primavera-13-maggio/ (pagina in aggiornamento)

posti limitatati

-----------------------------------

❀ ORARI - DOMENICA 27 MAGGIO

Dalle ore 11 alle 23 (ultimi ingressi alle ore 22)

INGRESSO: 5 euro / Bambini gratis fino ai 12 anni

❀ ORARI MARKET: dalle ore 11 alle 19.30, per partecipare scrivi a info@chicnic.org

-----------------------------------

✿ AREA RELAX - Salottini relax in stile vintage, shabby & country chic nella corte della Villa, disseminati tra fiori e piante. Scoprite voi stessi il passaggio segreto dal Viale delle Ortensie…

✿ AREA LAGHETTO - Sulle sponde del Laghetto delle Rane popolato da ninfee, piante acquatiche e pesci, si svilupperà l’area dedicata alla creatività dei giovani designer.

✿ ANTICO BROLO E GIARDINO ALL’ITALIANA - I vigneti, gli orti, i frutteti nel cuore del parco della Villa per riscoprire l’antica vita campestre e presentare delle letture all’ombra del marascheto Luxardo, una delle più antiche realtà europee nella produzione di liquori.

✿ AREA FOOD GOURMET & BOTANICAL COCKTAIL - Pietanze street food gourmet che reinterpretano ricette tradizionali e beverage point con dissetanti aperitivi botanici ricchi di sapore e aromi, powered by Q-Bar

----------------------------------------------------

Chic Nic è un'iniziativa ideata e curata da Vintage Factory e Superfly Lab in collaborazione con Q-bar.

MEDIA PARTNER: Radio Company

DESIGN PARTNER: Seletti

PARTNERS: Itala Pilsen, De Bona Motors, Natura Buona

----------------------------------------------------

❀ ILLUSTRAZIONE by Nadia Pillon - http://nadiapillon.it/

---------------------------------------------

