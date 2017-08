Chic Nic al Future Vintage Festival 2017 - Fuori Festival Ufficiale

Torna Chic Nic, l’anima ufficiale del Fuori Festival, che per l’edizione 2017 in esclusiva occuperà l’area verde dei Giardini dell’Arena, nel centro storico della città di Padova, con ingresso da via Porciglia e uscita in Corso del Popolo, a soli 2 minuti dal Future Vintage Festival (Centro Altinate San Gaetano).

TUTTI I DETTAGLI DEL VINTAGE FESTIVAL 2017

Un’esperienza immersiva che unisce le tendenze contemporanee tra food & green culture, design e benessere, live music e dj set, workshop creativi, street food gourmet, esposizioni artistiche e aperitivi botanici.

8-9-10 settembre 2017, dalle 18 alle 24

✿ INGRESSO: 5 euro; accesso valido per tutti i 3 giorni.

✿ Ingresso gratuito per i possessori del Priority Pass del Future Vintage Festival (numero limitato).

Info: http://bit.ly/2uI90AQ

▶ Venerdì 8 Settembre:

Live: KLUNE

Dj set only vinyl: GINO GRASSO

Opening: Irina Kore

▶ Sabato 9 Settembre:

Live: NULARSE, Fresh Yo! label

Dj set only vinyl: LTJ EXPERIENCE

Opening: Fabio Parodo

▶ Domenica 10 Settembre:

Live: BRUNO BELISSIMO

Dj set only vinyl: DAX

Opening: Bosi

Scopri info, bio e workshop di Chic Nic il Fuori Festival Ufficiale: http://www.futurevintage.it/portfolio-posts/chic-nic-2017/

✿ WORKSHOP E LABORATORI CREATIVI

Chic Nic ospita una serie di workshop e laboratori creativi ad iscrizione gratuita per coloro che desiderano concedersi un’esperienza immersiva, fuori dallo spazio e dal tempo, di riscoperta di tradizioni, sapori autentici e corretta alimentazione.

----

Chic Nic nasce da un’idea di Vintage Factory e Superfly Lab, in collaborazione con Q-bar.

SCOPRI TUTTO IL PROGRAMMA DEL FESTIVAL SU:

www.futurevintage.it

CLICCA “MI PIACE” ALLA PAGINA DI CHIC NIC: https://www.facebook.com/aperitivochicnic/

EVENTO FACEBOOK https://www.facebook.com/events/661255610745372/

INFO WEB http://www.futurevintage.it/portfolio-posts/chic-nic-2017/