Chic nic sunset weekend in villa Contarini a Piazzola sul Brenta

Venerdì 19, sabato 20, domenica 21 giugno, dalle ore 17 alle 00, “Get up, relax”.

«Rallenta e sii impaziente di essere felice, questa è la vera urgenza. Chic Nic detox: natura, arte, storia, fiori e colori è tutto ciò che serve».

In caso di maltempo

In caso di maltempo l'evento verrà posticipato nei giorni 26-27-28 giugno.

INGRESSI LIMITATI: acquisto tramite prevendite online: https://bit.ly/3gSZaBG

Chic Nic diventa una tre giorni per dilazionare e distanziare le presenze e farvi vivere la miglior esperienza, godendovi i 50 ettari del parco della Villa potrete respirare a pieni polmoni nel giardino estivo bucolico più grande del Veneto.

L’unica location in grado di accogliervi tutti, con una grande area living arricchita di sedute, divani, poltrone, salotti, a coniugare comfort, distanza e sicurezza. I 50 ettari del parco più grande del Veneto vi consentiranno di decidere se posizionarvi nelle aree attrezzate con i salotti, rinforzati con nuove sedute, oppure sistemarvi nel prato con le vostre coperte per godervi il tramonto nel cuore della natura, cullati dal sottofondo musicale di Chic Nic.

Un’ambientazione bohemien con scenografie e allestimenti per vivere un immenso ed esclusivo salotto lounge carico di magnetismo ed energia, mentre le luci del tramonto scenderanno a lambire gli affreschi della villa e le sponde del lago… accendendo l’atmosfera di Chic Nic.

Quest’anno Chic Nic torna con un nuovo mood ecologico naturale, fatto di dettagli di colore ed elementi folkloristici in una scenografia che spazia dal country al vintage, dalla botanica al design sostenibile.

L'evento in modalità Covid free

Chic Nic ha riadattato l’evento in modalità Covid free, senza rinunciare a tutte le sue unicità:

- Prenotazione on line del biglietto

- Hostess e stewart di vigilanza e informazione

- Servizio delivery al posto

- prenotazione cestino dinner con pagamento on line

- prenotazione on line gratuita per attività e workshop

- misurazione della temperatura corporea all’ingresso

- dotazione di gel, mascherine e prodotti disinfettanti

- distanziatori presso i chioschi food & beverage

Area gourmet point: con una selezione di ristoranti per soddisfare tutti i gusti

Area botanical cocktail

Giardino zen: un’area relax dedicata alla meditazione e ai laboratori gratuiti di yoga, shiatzu, tai chi, totalmente immersi nella natura.

Gadget: punti premio, omaggi e welcome kit che grazie ai nostri partner vi aiuteranno a trascorrere una giornata confortevole e sostenibile.

Attività, dalle 17 alle 19.30:

- Wellness

- Healthy

- Degustazioni Vini Biologici

- Green & Riciclo Creativo

Prenotazioni gratuite prossimamente online

Posti limitati per consentire il rispetto delle distanze e della capienza

- Performance artistiche itineranti

- Area ristorante prenotabile lungo lago

- Area esposizione artigianale, boho e hippy chic, con vigilanza e flusso controllato

- Area relax allestita e attrezzata con sound system e dj per garantire un sottofondo musicale in filodiffusione con una selezione in pieno stile downtempo, lounge, tropical e jazzy beat.

Parcheggio

Comoda area parcheggi all’interno della piazza antistante la Villa

Ingresso: 5 euro

Ingresso acquistabile online da venerdì 5 giugno.

Ingresso gratuito per bambini fino ai 12 anni.

Ingresso gratuito e saltafila per i disabili.

Sito Internet: www.chicnic.org

Location:

Villa Contarini, Piazzola sul Brenta (Padova)

a pochi km da Padova è una delle più grandi e splendide ville venete, la “Versailles italiana”, capolavoro del barocco cinquecentesco, sede dei più importanti eventi culturali e spettacoli del territorio.

Un’inedita cornice che comprenderà la villa, che conta una superficie di oltre 6000 mq per un totale di 144 ambienti, circondata da un vasto parco dal grande impianto scenografico, con 50 ettari ricchi di vegetazione, tra piante secolari, giardini all’inglese, ombrosi viali alberati e piccoli laghetti ricchi di brulicanti specie animali.

