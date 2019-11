Visita guidata alla Chiesa dell’Immacolata: alle origini di un antico edificio templare

La seconda visita guidata degli incontri alla scoperta dei simboli e dei misteri nascosti lungo l’asse viario di via Belzoni, prevede: “Chiesa dell’Immacolata – Alle origini di un antico edificio templare”.

Visita guidata il 26 novembre 2019 alle ore 18. La chiesa della Madonna Immacolata conosciuta anche come chiesa di Santa Maria Iconia, è un edificio religioso che si erge in borgo Portello. L’attuale costruzione sorse negli anni cinquanta dell’Ottocento su una precedente medievale, dedicata a Santa Maria Iconia: luogo di culto di una importante precettoria templare che accoglieva i crociati in viaggio, diretti a Venezia e verso la Terra Santa.

Successivamente l’edificio divenne commenda dei Cavalieri di Malta che la ressero, con San Giovanni Battista delle Navi, sino alle soppressioni ecclesiastiche napoleoniche. Al suo interno si conserva il corpo del beato Antonio Manzoni detto “il Pellegrino” e molte opere d’arte provenienti dalla piùa antica costruzione.

