“Chioggia in Prato pro Missioni” 2019: degustazioni e intrattenimento in Prato

Il Centro missionario dei Frati Cappuccini di Padova, in collaborazione con Radio Company e Radio 80, organizza "Chioggia in Prato pro Missioni", con la distribuzione dei prodotti tipici della Sagra del pesce di Chioggia. Le finalità dell'evento sono festeggiare S. Francesco, stare in mezzo alla gente e raccogliere fondi per le Missioni dei Frati Cappuccini.

Il programma della manifestazione è consultabile sul sito www.chioggiainprato.it.

"Chioggia in Prato pro Missioni" rientra tra le iniziative inserite nella "Festa provinciale del volontariato e della solidarietà", in programma domenica 29 settembre.

Iniziativa realizzata con il patrocinio del Comune di Padova e del Comune di Chioggia (Ve).

Stand gastronomico

Con tutti i Prodotti tipici della Sagra del Pesce di Chioggia in Prato della Valle s Padova

26 - 27 - 28 - 29 settembre;

2 - 3 - 4 - 5 - 6 ottobre.

Aperto tutte le sere dalle ore 19, il sabato e la domenica aperto a pranzo dalle ore 12 e a cena dalle ore 19

Per informazioni

Missioni frati Cappuccini Triveneto

Tel. 049 8803466 - e-mail: centromissionario@cappuccinitriveneto.it

Info web

http://www.chioggiainprato.it/

https://www.facebook.com/events/517290839025980/

• • •

Visita il museo missionario africano di Padova

Domenica 29 settembre 2019 - Dalle ore 10 alle 19

Festa provinciale del volontariato e della solidarietà in Prato della Valle

Per il programma completo vedi: www.csvpadova.org