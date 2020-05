"È tempo di uscire": apertura stagione estiva de Il Chiosco

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/2304060076555609/

Non sprechiamo il tempo con intro pompose

♡ È tempo di uscire!

Al Chiosco ti sentirai sentire sempre come a casa tua.

C’è un sacco di spazio all’aperto, pieno di alberi e lucine che brillano, dove puoi stare a piedi nudi sull’erba, o disteso a guardare le stelle bevendo il tuo cocktail preferito ascoltando quella musica che da tanto avevi voglia di sentire.

Poi gli amici, le ragazze, i ragazzi, tra una grigliata, una pizza o una delizia dalla cucina, dalla veranda allo slow bar, , dalla spiaggetta fino in fondo, in quei cespugli dove magari ti nascondi per amoreggiare, e tutto in un’atmosfera magica fatta di sorprese e libertà!

Il lettone è tirato a lucido al centro del prato, il minotauro sbuffa, al solito, ma non vede l’ora di averti intorno a goderti la notte fino a mattina.

E se l’amore is in the air, anche restando ad un metro uno dall’altro, ti aspettiamo per il primo abbraccio di stagione

Nulla sarà come prima, sarà diverso, ma sempre bello, "un metro alla volta torneremo vicini" ♡

Dove e quando

Sabato 23 maggio

Apertura porte ore 18

Cena dalle 19.30 ti consigliamo di prenotare al 3342004006

Ingresso

Free entry

Ingresso riservato ai Soci*

#ilChioscopadova

Info & orari

Via Ludovico Ariosto 10 a Padova

3342004006 – 0497808349

Aperto dalle 18

