Il Chiosco sunset live: Kenneth Bailey, tra gospel, funk, jazz e reggae

La domenica cena con menu a prezzo fisso:

• Pizza a scelta, bibita media & caffè (15 euro)

• Grigliata mista, bibita media & caffé (17 euro)

No prenotazioni



★ FREE ENTRY con tessera Soci

▲ TESSERAMENTO ONLINE → bit.ly/soci_ilChiosco

Dettagli

Domenica 11 agosto 2019

Il Chiosco Sunset Live presenta

Ken Bailey

Il Chiosco

Via Ariosto 10, Padova

Info al numero 3342004006

Aperto dalle 11.30; inizio live dalle ore 20.

Tra gospel, funk, jazz e reggae, il talento inglese al Chiosco di Padova

Kenneth Bailey, nato Nottingham (Inghilterra), ha respirato fin da giovanissimo l’atmosfera delle chiese Gospel interiorizzando così le profonde radici della musica afro-americana ma, grazie anche alle sue origini Jamaicane e Inglesi, ha sviluppato un proprio linguaggio fatto di influenze Jazz, Soul, R&B, Reggae. Dotato di raro senso del feeling e di eccezionale duttilità, ha un timbro caldo sia alla voce che al sax, emozionante e trascinante, che coinvolgerà gli spettatori al Chiosco di Padova domenica 11 agosto.

Il repertorio di Ken comprende classici del soul ma anche numerosi pezzi originali. Bailey suona spesso presso locali e discoteche, teatri e festival ed eventi vari , sia pubblici e privati. Questo gli ha permesso di girare per l’Europa in Italia, Croazia, Austria, Svizzera, Germania e nel suo Regno Unito, sia da solista che affiancando nomi come Joyce Yuille, Michele Bonivento, Francesco Casale, Vince Vallicelli, Pippo Guernera, Enrico Crivellaro, Teo Ciaverella, Boško Petrovic, Ronnie Jones, Dilu Miller, Mike Sponza, Luca Bortoluzzi, Chris Costa e Paolo Andriolo.

