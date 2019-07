Il Chiosco Sunset Live: musica sudamericana con JJ Progetto latino feat Heloisa Lourenço

Torna al Chiosco di via Ariosto l'atmosfera dolce della musica sudamericana, grazie a un quintetto d'eccezione. Il Progetto Latino vede predominare la "bella musica" ricca di nobili melodie ed armonie e propone musiche del Brasile con autori recenti quali Chico Buarque, Djavan, Ivan Lins, Caetano Veloso ma anche storici come A. C. Jobim,D. Caymmi. Vengono anche proposti brani presi dalla cultura musicale caraibica, cubana e rivisitazioni di noti standard d’oltre oceano in chiave latino-americana. Si tratta di un concerto di grande livello musicale ma allo stesso tempo divertente e di impatto immediato. Una voce straordinariamente emozionante già dal solo timbro, quella di Heloisa "Luma” Lourenço.

Riferimento della formazione è Jacopo Jacopetti - sax,chitarra classica e percussioni - affiancato da Marco Ponchiroli - pianoforte, piano elettrico, percussioni - Paolo Andriolo - basso elettrico, percussioni - ed Enzo Zirilli - Batteria, percussioni.

Heloisa Lourenco, cantante internazionale a tutti gli effetti,divide la sua vita tra Parigi e Venezia dove è attiva col suo modo di cantare molto personale unito ad una grazia ed eleganza fuori dal comune. Una voce ,straordinariamente emozionante già dal solo timbro,di una grandissima interprete accompagnata da musicisti con più di trent'anni di esperienza alle spalle in ambito jazz e pop.

Jacopetti da oltre 35 anni è sulla scena jazzistica italiana. Ha collaborato in passato con M. Urbani, P. e M. Tonolo, S. Gibellini, L. Bonafede,A. Farrington, R. Blake ed è stato membro fondatore dell’ITALIAN REPERTORY QUARTETT di Gianni Cazzola,con P. Leveratto e M. Tonolo registrando un cd (Gala Records) suonando in tutti i maggiori festivals italiani. Tra gli anni '80 e '90 è stato attivo anche in ambito pop con Matia Bazar, Ornella Vanoni, Eros Ramazzotti e Fabio Concato con registrazioni e tournee in Italia, Germania, Olanda, Giappone ed Argentina.

Si prospetta un viaggio musicale nell’America Latina ricco dei colori che caratterizzano le melodie ed i ritmi tipici di quella parte del mondo.

Il nuovo disco del Progetto Latino di Jacopo Jacopetti con la partecipazione di Helouisa Luma Lourenco

Domenica 21 luglio 2019

JJ Progetto Latino

con Helouisa Lorenco e Jacopo Jacopetti

Il Chiosco

Via Ariosto 10, Padova

Info al numero 3342004006

Aperto dalle 11.30; inizio live ore 21.30.

https://www.facebook.com/events/598063600692252/