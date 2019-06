Il Chiosco Sunset Live: reggae vibes con Jack Santos Roots

Domenica 23 Giugno si rinnova l'appuntamento con Sunset Live, l'appuntamento dal vivo del Chiosco di Padova che si riempie di reggae vibes con Jack Santos Roots. Sul palco del club en plein air di via Ariosto salgono i ritmi caldi e molleggiati del Caribe portati in città da una band composta da Giacomo Spagnolo (voce e chitarra), Giatamuta Giatà (percussioni), Pietro Taucher (hammond), Carmine Bloisi ed altri ospiti.

La domenica, come da tradizione, l'appuntamento è verso il tramonto per l'aperitivo, magari al Tiki Bar dove sarà possibile assaggiare cocktail caraibici e drink tropicali, fatti seguendo le ricette tiki più conosciute ma personalizzate con polpe di frutta sia esotica che raccolta proprio dagli alberi del Chiosco ( More di Gelso, Gocce d'oro, Noci, Fichi, Giuggiole), per poi cenare scegliendo tra uno dei menu a prezzo fisso pizza o grigliata a disposizione.La domenica, per rispettare il mood rilassato del fine settimana, non accettiamo prenotazioni e l'ingresso resta libero con tessera soci.

Il chiosco d'estate

Pronto a far assaggiare al suo pubblico alcune delle molte novità di stagione, tra nuovi spazi, nuovi tempi, nuovi suoni e nuovi sapori, il Chiosco è quest'anno sempre più attento all'ambiente, continuando il percorso di sostenibilità iniziato già da alcuni anni con l'utilizzo di materie prime acquistate da piccoli produttori locali e l'utilizzo di bicchieri e cannucce in amido di mais completamente riciclabili.

Il Chiosco sarà aperto da Martedì a Domenica dalle 18.30 fino a notte fonda. Molti saranno gli appuntamenti infrasettimanali: dall'aperitivo lungo del mercoledì, agli appuntamenti enogastronomici del giovedì organizzati anche in collaborazione di Just Wine, che porta etichette e cantine italiane al centro dell'attenzione proponendo un innovativo sistema di degustazione, la stand Up Comedy, il Pink Festival. L'anima festaiola del Chiosco si accende nel weekend con un dancefloor che propone il meglio delle nuove tendenze fino a tarda notte.Ogni domenica, poi, gli appuntamenti live che portano sotto la veranda voci calde, emozionanti ed importanti della musica italiana e internazionale, come HabakaKay Foster Jackson, Lois Mahalia, Arianna Antinori, Jacopo Jacopetti e il suo Progetto Latino con Eloisa Lorenco, Lisa Manara e moltissimi altri per tutta la stagione.

Info web

www.ilchiosco.pd.it

www.facebook.com/ilChiosco.Padova

https://www.facebook.com/events/2114367058854526/