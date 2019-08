Il Chiosco sunset live: I Positiva - Rock'n'Roll & Rockabilly Gang

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/2855102274715123/

Positiva - Rock'n'Roll & Rockabilly Gang

Più che una band una rock gang, che dal 1996 gira Italia ed Europa per portare ovunque il verbo del rock delle origini, quello che ha scritto la storia, quello delle grandi leggende, che negli anni 50’ è partito da Memphis alla conquista del mondo!! Nella scaletta i classici intramontabili si fondono con riarrangiamenti di brani moderni e composizioni originali.

I Positiva sono:

Alessandro “Butch” Baccelle: Vox/Contrabbasso

Stefano “Jester” Borile: Batteria

Luca “Lucky Luke” Marini: Chitarra/Cori

La domenica cena con menu a prezzo fisso:

Pizza a scelta, bibita media & caffè (15 euro)

Grigliata mista, bibita media & caffé (17 euro)

NO PRENOTAZIONI

📍 Via Ludovico Ariosto 10 a Padova

☎ Info: 3342004006 – 0497808349

★ FREE ENTRY con tessera Soci

▲ TESSERAMENTO ONLINE → bit.ly/soci_ilChiosco

◔ Aperto dalle 11.30; inizio live ore 21.30 circa

