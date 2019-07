Il Chiosco Sunset Live: Damien McFly in apertura il padovano Alberto Micaglio

Damien McFly alias Damiano Ferrari è un eclettico musicista e cantautore padovano il cui nome ha oltrepassato da un pezzo i confini nazionali tanto da avere 30mila iscritti sul suo canale Youtube e svariati milioni di views dei suoi video musicali. I suoi tour lo hanno portato negli Stati Uniti e in Europa dove ha toccato le capitali di diversi stati, tra cui Francia, Belgio, Olanda, Germania, Spagna, Irlanda e Regno Unito in diversi festival internazionali, tra i quali You Bloom (Dublin, Irlanda), Green Meadows Festival (Peterborough UK), Hard Rock Rocks (Edinburgh UK), Carfest (Cheshire UK), Home Festival (IT). Nel 2018 Damien McFly è stato invitato al NAMM Show 2018 di Los Angeles. Damien sta lavorando sulla release del nuovo album prevista per la primavera 2019, mentre è prevista la sua partecipazione al SXSW di Austin TX e a diversi festival in Europa e Regno Unito.

Domenica 28 luglio il talento della chitarra si esibirà al Chiosco: in apertura Alberto Micaglio UpHill. Classe 1985, UpHill è un cantautore padovano che fonda le sue radici artistiche nella musica anglosassone. Studia chitarra acustica con Luca Francioso chitarrista fingerstyle, vive e suona in vari locali a Londra dove sviluppa anche la passione per la musica di strada, il “busking”; coltivato poi con estrema passione per le vie di Dublino nel 2015 e 2016. Respira intensamente il clima musicale di New York dove comincia a lavorare al suo primo EP “Running Uphill” registrato successivamente nel 2014 al “True Colours Studio” di Padova.

La ribalta sulle scene internazionali di Damien McFly inizia nel 2015 quando pubblica il suo primo album inedito Parallel Mirrors anticipato dal singolo New Start, selezionato anche da MTV New Generation Italia, e dal singolo I Can’t Reply, che ha raccolto molti consensi da parte della stampa estera.

In breve

Al Chiosco di Padova una data speciale per il musicista padovano che grazie a Youtube ha già riscosso un ottimo successo internazionale.

Domenica 28 luglio

Il Chiosco Sunset Live presenta

Damien McFly

Opening act: Alberto Micaglio UpHill

Il Chiosco

Via Ariosto 10, Padova

Info al numero 3342004006

Aperto dalle 11.30; inizio live dalle ore 20.

Info web

