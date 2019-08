Il Chiosco sunset live: Angelica + Oregon Trees

Domenica 4 agosto

Il Chiosco Sunset Live presenta

Angelica + Oregon Trees

Il Chiosco

Via Ariosto 10, Padova

Info al numero 3342004006

Apertura 11.30

Inizio live dalle ore 21

Angelica Gori

Angelica Gori è una giovanissima cantautrice di autentico talento. Figlia della giornalista e conduttrice Cristina Parodi e di Giorgio Gori, cresce partecipando fin da piccola ai concerti della “family band” capitanata dallo zio Roberto Parodi, nella quale canta anche la sorella Benedetta.

Inizia a farsi notare un paio d’anni fa, quando, ancora sedicenne, ogni sera, al tramonto veste i panni del busker e va a cantare le sue canzoni sulla scogliera davanti al Faro di Cap de Barbaria a Formentera per una schiera di ragazzi che si fa ogni giorno più numerosa. Un video in cui Angelica interpreta Blowin’in The Wind viene postato su Instagram da Alessia Marcuzzi e l’attenzione mediatica sul fenomeno Angelica ha inizio.

Il suo primo singolo ufficiale, “Sketch” uscito ad aprile, in pochi giorni è tra i 50 brani più ascoltati in Italia.

Al Chiosco presenterà canzoni inedite arrangiate con una nuova formazione dalle sonorità Indie-Pop elettronico, che vede Alessandro Belotti chitarre e Pierfrancesco Pasini al piano con la ritmica degli Oregon Trees. Brani in inglese e in italiano, qualche omaggio ai suoi artisti più amati e l’anteprima di Won’t let you down, inciso insieme agli Oregon Trees, band che aprirà il concerto. Tre ragazzi di Brescia con una solida esperienza alle spalle appassionati delle sonorità indie/folk americano. Andrea Piantoni, voce Gianluca Cancelli, chitarre, Stefano Borgognoni batteria.

A luglio del 2016 hanno partecipato a SofarSound Brescia, un evento dal calibro internazionale ed il video ufficiale della loro esibizione è possibile trovarlo su you tube. A novembre sono stati a Bologna, all’alpha dept studio, che ha prodotto artisti quali “Calcutta”, “I Cani” e “Oak”, da Pierluigi Ballarin a registrare il loro primo EP come “Oregon Trees”. “Hoka Hey”, che è il nome dell’EP, viene presentato il 5 Maggio al Lio Bar di Brescia, verrà successivamente presentato il video a cura di Matteo Di Pippo del singolo “If I Went Back”. Le grafiche dell’EP sono invece state curate da Emanuel Perico.

