Il Chiosco sunset live con Miserable Man

Domenica 8 settembre Il Chiosco Sunset Live presenta

Miserable Man

Il Chiosco

Via Ariosto 10, Padova

Info al numero 3342004006

Aperto dalle 11.30; inizio live dalle ore 20.

Dettagli

Miserable Man si definisce “semplicemente un piccolo uomo bianco con un grande cuore nero”. Sul palco del Chiosco il giorno 8 settembre.

Tutto il calore del folk, reggae, ska e calypso dell’estate ormai andata. Un grande ritorno per Chiosco Sunset Live: viene dall’Inghilterra, Miserable Man, ma è in continuo movimento attorno al mondo, è un busker e un performer d’eccezione, e quando non si esibisce come “one man band” si accompagna a musicisti di prim’ordine come Giatamuta Giatà percussionista extraordinaire di CAFÉ TOUBA.

Il “one man band project” di Miserable Man ha iniziato a prendere forma su una piccola isola indonesiana, dove un uomo che si sentiva giamaicano dentro ha iniziato a pensare a come sarebbe stato bello trasmettere alla gente le good vibrations della musica reggae. Quello stesso uomo, tornato in Europa, si è trovato senza un lavoro, senza appartamento e senza Vespa… ed è stato proprio in quel momento che l’avventura di Miserable Man è iniziata davvero.

Miserable Man inizia come busker nel Regno Unito, suonando cover dei più grandi successi mondiali in chiave reggae. Il suo repertorio spazia dal Reggae al Rocksteady, dalla Ska alla Roots Music.

Info web

https://www.facebook.com/events/368105663863921/