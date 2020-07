Il Chiosco • Sunset Live con Miserable Man

Miserable Man

domenica 19 luglio 2020 alle 21

Padova - Il Chiosco - Via Ariosto 10

Un concerto per viaggiare, una domenica che sa di acoustic, roots, reggae & calypso.

Miserable Man è inglese di origine, figlio del mondo per scelta, amico de Il Chiosco da sempre. Sul palco con lo straordinario percussionista Giatamuta Giatà.

In continuo movimento attorno al mondo - la carriera inizia nel Regno Unito, suonando cover dei più grandi successi mondiali in chiave reggae - Miserable Man è un busker e un performer d’eccezione: il suo “one man band project” ha iniziato a prendere forma su una piccola isola indonesiana, dove un uomo che si sentiva giamaicano dentro ha iniziato a pensare a come sarebbe stato bello trasmettere alla gente le good vibrations della musica reggae. Quello stesso uomo, tornato in Europa, si è trovato senza un lavoro, senza appartamento e senza Vespa… ed è stato proprio in quel momento che l’avventura di Miserable Man è iniziata davvero.

L'artista sarà accompagnato da Giatamuta Giatà: tamburi, percussioni, ritmi forsennati e sonorità roots, calipso e afro esplodono con il percussionista extraordinaire di Cafè Touba.

Miserable Man // chitarra e voce

Giatamuta Giata' // percussioni

Inizio live alle 21.30 circa. Consigliata la prenotazione al 3342004006, anche via Whatsapp. Il Chiosco è aperto da martedì a domenica dalle 18.00. Ingresso riservato ai Soci. Tesseramento online su soci.modernclub.it/form-chiosco; per il Pranzo della Domenica è gradita la prenotazione.

Vivamente consigliata la prenotazione al 3342004006, anche via Whatsapp.

Aperti da martedì a domenica dalle 18.30

Domenica dalle 12; domenica sera solo pizza e grigliata.

Via Ludovico Ariosto 10, Padova

3342004006 – 0497808349

Prenotazione consigliata (e gradita)

Menù Estate 2020 su https://ilchiosco.pd.it/food

Ingresso riservato ai Soci.

Tesseramento online su soci.modernclub.it/form-chiosco

Seguici su IG → @ilchioscopadova

