Congresso "La chirurgia protesica di spalla" all'Istituto di anatomia umana di Padova

La chirurgia protesica di spalla ha avuto negli anni un importante sviluppo. Dalla protesi di prima generazione monoblocco e non modulare si è passati alla seconda generazione modulare e quindi alla terza generazione modulare e adattabile, fino all’attuale quarta generazione convertibile.

Tale notevole sviluppo ha interessato non solo il design e i materiali ma anche le tecniche chirurgiche di impianto ed anestesiologiche, e ha comportato il conseguimento di buoni risultati clinici in molte patologie della spalla tanto che la chirurgia protesica di spalla è ora un'esperienza notevolmente diffusa e la protesi di spalla è correntemente impiantata con successo in molti centri.

L’approfondimento delle conoscenze di biomeccanica e anatomia patologica della spalla ha spinto la ricerca a ideare e progettare nuovi modelli di protesi per trattare in maniera adeguata un numero sempre maggiore di patologie dell'articolazione scapolo-omerale.

Il Congresso di Chirurgia Protesica di Spalla farà il punto sull’evoluzione delle tecnologie, i materiali, le tecniche chirurgiche e gli strumentari delle protesi di spalla. L'evento si svolge all'Istituto di anatomia umana il 2 e 3 febbraio e prevederà letture frontali, impianto di protesi di spalla in sala settoria e tavole rotonde tra esperti.

Il congresso svilupperà quindi utili discussioni per approfondire conoscenze sulla chirurgia protesica di spalla, dando indicazioni per gestire talune patologie e particolari difficoltà chirurgiche, e consentirà di apprendere i trattamenti più moderni in questo importante ed affascinante campo della chirurgia ortopedica.