Chitarre al Barco: recital solistico di Simone Rinaldo

Un altro grande appuntamento con la chitarra classica a Barco Teatro. Il giovane talento italiano Simone Rinaldo ci coinvolgerà con un programma che toccherà alcuni tra i capisaldi del repertorio originale per chitarra.

Appuntamento domenica 16 febbraio, ore 17.30, Barco Teatro.

Programma

- Manuel de Falla (1876-1946),

Homenaje pour le Tombeau de Debussy

- Manuel M. Ponce (1882 - 1948),

Sonata III

- Roberto Gerhard (1896 - 1970),

Fantasia

- Frank Martin (1890-1974),

Quatre Pièces brèves

- FranciscoTàrrega (1852 - 1909),

Capricho Arabe

Dettagli

Il terzo concerto del ciclo “Chitarre al Barco”, i programma domenica 16 febbraio, porta sul palco di Barco Teatro un giovane talento italiano, Simone Rinaldo. Diplomato e laureato al Conservatorio di Milano con il massimo dei voti, Simone è un illustre rappresentante di quella generazione di giovani chitarristi italiani che si sta facendo sempre più onore in ambito internazionale, distinguendosi in concorsi e rassegne concertistiche dedicate a questo strumento. Presenta un interessantissimo programma dedicato alle composizioni originali per chitarra concentrate da metà Ottocento e metà Novecento, con pezzi di grande suggestione e impegno virtuosistico e scritte da compositori del calibro di Manuel de Falla, Manuel M. Ponce, Frank Martin, Francisco Tarrega.

Ingresso

Biglietto intero euro 10 - euro 5 ridotto per studenti.

Informazioni

Informazioni e prenotazioni: info@barcoteatro.it; www.barcoteatro.it; 3755764000

Evento facebook https://www.facebook.com/events/764973177360881/