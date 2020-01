Chitarre al Barco: concerto di chitarra classica con Giacomo Susani e Magnus Walker

Domenica 19 gennaio riparte la stagione musicale di Barco Teatro con “Chitarre al Barco”, un ciclo di quattro concerti di musica da camera dedicati alla chitarra classica: il ciclo è strutturato in modo da offrire al pubblico la possibilità di apprezzare le potenzialità sia solistiche che cameristiche dello strumento, proponendo in apertura e in chiusura due formazioni cameristiche e nei due concerti intermedi due recitals solistici.

L'evento

Domenica 19 alle ore si inaugura con la formazione cameristica chitarra e voce: il Direttore artistico di MoMùs a Barco Teatro, il chitarrista padovano -ma londinese di adozione artistica- Giacomo Susani, porterà direttamente dall’Inghilterra un programma che mette a confronto musiche del repertorio inglese delle due età elisabettiane distanziate da più di 400 anni, An Elisabethan song recital, eseguito in duo con il giovane bravissimo tenore Magnus Walker, voce di punta del coro della Gloucester Cathedral. Insieme trasporteranno il pubblico dalle atmosfere rinascimentali delle canzoni di John Dowland a quelle delle musiche 900iste di Britten e Walton sino a quelle più contemporanee dello stesso Susani.

I prossimi concerti: 2 e 16 febbraio recitals solistici di Dominik Carević (Croazia) e Simone Rinaldo (Italia)e il primo marzo li quartetto di chitarre Mēla Quartet (UK).

In contemporanea con il primo concerto del ciclo, sempre il 19 gennaio sarà inaugurata la mostra “Chitarre fonocromatiche” del chitarrista e compositore Marco De Biasi, che esprime il proprio talento artistico anche attraverso la pittura, in composizioni che rappresentano l’essenza dello strumento. A Barco Teatro sino al 2 febbraio.

In breve

Domenica 19 gennaio alle ore 17.30

Giacomo Susani, chitarra

Magnus Walker, tenore

Musiche

An Elisabethan Song Recital

J. Dowland (1563-1626), Come again; Flow, my tears; Awake, my love; In darkness let me dwell

B. Britten (1913-1976), Second lute song of the earl of Essex from Gloriana

G. Susani (1995), The Twilight turns

W. T. Walton (1902-1983), Anon in love

Ingresso

Biglietto intero euro 10 - euro 5 ridotto per studenti.

Informazioni e prenotazioni

info@barcoteatro.it; www.barcoteatro.it; 3755764000

https://www.facebook.com/events/463179864628345/