Festa di chiusura di "Arcella Bella" con il di live Tolo Marton & more

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/2602417499790317/

🌵Domenica 4 agosto🌴

🌵Festa di chiusura Arcella Bella🌴

🌵Tolo Marton live & altri da annunciare🌴

🌵Cena a cura della comunità Bangladesh a prezzo fisso 5 euro🌴

🌵Stand dedicato a Birra Arcadia con molte birre speciali🌴

Vi aspettiamo numerosi per la chiusura di questa fantastica prima edizione di Arcella Bella! Ingresso libero.

Tolo Marton

Tolo è un chitarrista veneto famoso in tutto il mondo.

Il genere musicale di Marton può essere ricondotto all'area classic rock, ma il suo repertorio si basa sull'incontro di rock, blues, country, rock psichedelico, melodia e silenzi. Tolo inserisce fra le sue influenze i chitarristi Rory Gallagher, Jimi Hendrix, B.B. King, Eric Gale, Nils Lofgren, Carlos Santana, J.J. Cale, Alvin Lee, Charlie Christian. Allo stesso modo stima artisti come Paul Simon, Joni Mitchell, The Doors, Jimmy Smith, Jerry Lee Lewis, Miles Davis, Henry Mancini, Cream, Dimitri Tiomkin e Ennio Morricone.

Nel 1998 ottenne una vittoria al Jimi Hendrix Electric Guitar Festival di Seattle, negli Stati Uniti. La manifestazione era organizzata dalla famiglia di Jimi Hendrix in collaborazione con la Fender, l'Aiwa e la rivista Guitar Player Magazine. Questo prestigioso premio, consegnatogli direttamente da Al Hendrix, padre di Jimi, aumenterà la notorietà di Tolo. Nel 1984 contribuì alla realizzazione del primo album solista di Aldo Tagliapietra, ...nella notte.

Ha inoltre partecipato cinque volte al Festival di Pistoia suonando sullo stesso palco con B.B. King, Buddy Guy, Jeff Beck, Jeff Healey, Robben Ford, Blues Brothers e tanti altri. Ha anche suonato insieme a Jack Bruce e Ginger Baker, ovvero i due terzi dei Cream, trovandosi al posto del restante componente, Eric Clapton.

-----

Arcella Bella è un punto d'incontro.

Un giardino estivo aperto per 30 giorni d’estate al Parco Milcovich, nel più grande quartiere di Padova.

È vietato introdurre all'interno del festival bottiglie di vetro e oggetti pericolosi.