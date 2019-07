Myss Keta live per il closing party del Future Vintage e del Pride Village

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/376296769601238/

Future Vintage Festival, per la sua X Edizione, #BeDissident, e Padova Pride Village, per la sua XII Edizione, propongono un nuovo ed esclusivo live: M¥SS KETA.

L'Angelo della Notte, un'artista pazzeska, carismatica, anticonformista. Non ha una maschera, ma ha una divisa per dimostrare che le persone non devono avere maschere ma essere se stesse.

Palavillage completamente climatizzato.

Sabato 14 settembre big closing party Padova Pride Village & Future Vintage Festival: il più grande festival LGBT e il più grande festival del lifestyle sulla street culture e le tendenze contemporanee si uniscono per un appuntamento unico che unirà #show e #disco fino alle 5 del mattino.

Si ballerà fino alle 5 del mattino sia in boulevard POP che in palavillage climatizzato HOUSE.

Ingresso

Polo Fieristico di Padova - ingresso via Tommaseo

19.30-21 - Gratuito

21-23.30 - 7 euro

23.30-05 - 15 euro drink incl.

Info privé:

391 749 55 00

Line Up

radioVILLAGE & musica live

Cerimonia di Chiusura

Premio Gianchi / consegna donazioni allo IOV

#DISCO

Palco boulevard

Dj Dee

Tutto il cast d'animazione

Palco palavillage climatizzato

Pittaluga

M¥SS KETA

Parcheggio gratuito disponibile.

Tutte le info su

www.futurevintage.it

www.padovapridevillage.it

