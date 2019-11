Christmas Bazaaral centro universitario Zabarella: shopping natalizio d'autore, tra gli ospiti Arrigo Cipriani

A Padova non c’è Natale senza Christmas Bazaar. Dopo il successo dello scorso anno con il format mytree, il Christmas Bazaar - evento benefico della Società di San Vincenzo De Paoli, ideato e organizzato da Paola Viaro come una originale raccolta fondi per autofinanziare le sue molteplici attività di aiuto ai bisognosi– torna anche quest’anno, dal 30 novembre al 1°dicembre, nella splendida cornice di Palazzo Trevisan Mion, Centro Universitario a Padova, in via Zabarella 82.

Lo storico Bazaar dedicato al designer e all’alto artigianato - amatissimo dai cittadini padovani - propone al pubblico la sua nuova declinazione artistica e culturale con il progetto mytable. Il format che quest’anno prevede conferenze, mostre e installazioni legate al più classico dei temi natalizi: la tavola.

E illustri ospiti a raccontarla.

A partire dalla punta di diamante della manifestazione, l’ambasciatore dell’italian style nel mondo: Arrigo Cipriani. Il glorioso patron dell’Harry’s Bar di Venezia sarà ospite al Christmas Bazaar domenica 1° dicembre alle 11, sempre a ingresso libero, per raccontare la sua filosofia dell’accoglienza a partire da una tavola a misura d’uomo: seduta comoda, tovaglia rigorosamente in lino, un sorriso vero, un servizio invisibile, aria pulita. Una sorta di estetica minimalista, un elogio alla “semplicità complessa”. Attraverso alcune regole fondamentali, Arrigo Cipriani ci spiegherà come fare dell’accoglienza una cultura, anzi, una virtù. Perché l’Italia deve tornare ad essere non solo il Paese più bello, ma anche quello più ospitale del mondo. L’occasione è anche quella di presentare al pubblico l’ultima fatica letteraria firmata dal grande Arrigo Cipriani: “Elogio dell’Accoglienza”, Aliberti Editore.

Protagonisti indiscussi dell’evento sono gli espositori, fiore all’occhiello del Christmas Bazaar. Molte le proposte selezionate da Paola Viaro, sempre rigorosamente all’insegna del nostro più prestigioso made in Italy.

Christmas Bazaar è l’evento più glamour del Natale padovano, organizzato dalla Società di San Vincenzo De Paoli, una storica e serissima istituzione di solidarietà e beneficenza, conosciuta da tutti per raccogliere quei fondi che servono concretamente per aiutare i bisognosi. Perché a Natale siamo tutti più buoni.

Christmas Bazaar è patrocinato da Comune di Padova, Nuova Provincia di Padova, Università degli studi di Padova, Centro Servizi Volontariato, inserito nell’ambito del percorso di Padova Capitale Europea del Volontariato 2020.

Christmas Bazaar, Palazzo Trevisan Mion – Centro Universitario

Padova, Via Zabarella, 82

sabato 30 novembre dalle 10 alle 20;

domenica 1° dicembre dalle 10 alle 19.

