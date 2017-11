Christmas Bazaar, shopping natalizio d'autore al centro culturale Altinate San Gaetano

Da venerdì 17 a domenica 19 novembre il Christmas Bazaar, evento benefico a sostegno dell’associazione Società di San Vincenzo de Paoli - Consiglio Centrale di Padova, torna nell'agorà del centro culturale Altinate San Gaetano.

Mostra mercato natalizia padovana per eccellenza, si contraddistingue da sempre per la raffinatezza, l'eleganza e l'originalità dei prodotti, tra cui oggetti di arredo per la casa, gioielli e capi d’abbigliamento.

🎁🎄 SCOPRI TUTTI GLI EVENTI DI NATALE A PADOVA 🎁🎄

La VI edizione ospiterà più di trenta tra artisti, designer e artigiani provenienti da ogni parte d’Italia per presentare le loro creazioni nel salotto della città, offrend creazionii originali e idee regalo uniche per uno shopping natalizio di qualità.

ORARI DI APERTURA

Venerdì: 17.30-19.30

Sabato: 10-19.30

Domenica: 10-18.30