Christmas Red Pedrocchi allo storico caffè

Venerdì 22 dicembre

Christmas RED PEDROCCHI

L’evento Beauty TOTAL BLACK con un TOCCO di ROSSO

in Centro a Padova al Caffè Pedrocchi

Deep Dinner (Total Red Menu) + Music & Show Event

DETTAGLI

L’evento è presentato da F A C E, brand ambasciatore della bellezza del viso il quale offrirà durante la serata diverse particolari attività:

TRUCCO eseguito da esperti make up artist;

ACCONCIATURA creata da parrucchieri professionisti;

NAILS DESIGN per un nuovo stile alle tue unghie.

Tutto questo per farvi sentire ancor più belle per le festività di Natale.

Ma F A C E non è solo questo, perché l’evento sarà accompagnato da una cena esclusiva, immersa nell’incantevole cornice del Caffè Pedrocchi. Infatti, dopo l’ultima edizione nella notte di Halloween, F A C E oggi ha il piacere di invitarvi a Christmas RED PEDROCCHI, per un evento sempre e rigorosamente in TOTAL BLACK ma questa volta con un TOCCO di ROSSO a vostra scelta; potrete infatti decidere il dettaglio rosso che preferite, dalla pochette alla décolleté, dal foulard al papillon, dalle bretelle al cappello o al paio di sneakers, insomma si avvicina il Natale e quale miglior modo può esserci se non di celebrarlo con il colore rosso?

Venerdi 22 Dicembre si parte dalle 20.30 con la cena e a seguire nel dopocena saranno presentate le attività con i nostri partners, unitamente allo show accompagnato da una musica nuova e ricercata.

• LA CENA AL PEDROCCHI dalle 20.30 •

•Cena seduta e servita in SaIa Rossini, Sala Rossa e Sala Bianca:

Red Menu 40 euro

Entre’: Carpaccio di Manzo con Luci di Melograno, Chips di Cappero e Pomodoro Confit

Primo: Risotto al Franciacorta e Fragole

Secondo: Guancetta di Sorana all’Amarone con Polenta Taracina e Radicchio Grigliato

Dolce: Mousse ai Lamponi con Biscuit

Vino: Ardenghi, Prosecco, Sauvignon e Cabernet

Caffè Pedrocchi

Alternative Menu 40 euro

Su richiesta

• EVENTO dalle 22 •

In Sala Rossini, Sala Rossa e Sala Bianca l’esclusivo evento F A C E insieme ai nostri partner, con dj set e cocktail bar.

L’INGRESSO ALL’EVENTO È TOTALMENTE LIBERO ma devi metterti in lista contattando il numero qui di seguito.

• DRESS CODE: Richiesti Abiti TOTAL BLACK, con un tocco di ROSSO a tua scelta per celebrare il Natale.

• PARTNERS: Ausonia Ingross Cash & Carry Limena Beauty 101

Info & Prenotazioni:

+389 79 03 933