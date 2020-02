We laic books: " Ci disegnano così", incontro alla LibrOsteria

Martedì 10 marzo dalle 19.30 si terrà il il prossimo appuntamento di We LAIC Books il gruppo di lettura promosso dall'Uaar di Padova presso la LibrOsteria in via Savonarola 167.

Titolo dell'incontro: “Ci disegnano così”

Tredicesimo appuntamento del nostro gruppo di lettura “We LAIC books” aperto a chiunque voglia dialogare sui temi di laicismo, uguaglianza, rispetto dei diritti, libertà di scelta, di pensiero e confronto con gli altri.

Durante l'incontro di martedì 10 marzo omaggeremo le donne attraverso la penna di alcuni tra i nomi più noti del fumetto italiano.

Questi i libri che tratteremo:

Cinzia di Leo Ortolani, edito da Bao Publishing

… e noi dove eravamo? di Silvia Ziche, per la collana Feltrinelli Comics

Valentina – Biografia di un personaggio di Guido Crepax, Magazzini Salani editore

Vi aspettiamo come sempre alle 19.30 presso la LibrOsteria, in via Savonarola 167.

Troverete un'atmosfera cordiale, scaffali pieni di libri e un ottimo spritz!

Info web

http://www.uaarpadova.it/2020/02/21/we-laic-books-10-marzo-2020/

https://www.facebook.com/events/635910230559277/