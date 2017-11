Sabato 18 novembre arriva "CIAK! Gira la preistoria! Il cinema delle origini…al Museo Nazionale Atestino".

Per ricreare l’antica illusione di immagini in movimento costruendo un piccolo oggetto quasi magico, trovato in moltissime grotte paleolitiche, che permetteva al suo possessore di portare con sé il ricordo dei racconti intorno al fuoco.

Ore 11 e 14.30 laboratori gratuiti per bambini 6-10 anni

a cura dell’associazione Evolutamente

Attività realizzata nell’ambito del progetto Raccontare per immagini: il primo cinema della Storia, inserito nel programma MuSST - Musei e sistemi territoriali.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

0429.2085

Sito web