Ciaspolata a Passo Rolle con partenza da Abano Terme

Ciaspolata a passo Rolle domenica 17 marzo 2019

Ore 7.30 partenza: Piazza Repubblica, Abano Terme (con bus)

Ore 11: arrivo a Passo Rolle

Dalle 11 alle 13 circa ciaspolata con guida alpina specializzata

Ore 13.30 circa arrivo a Fiera di Primiero e tempo libero per il pranzo

Ore 16: partenza in direzione Abano Terme

Orario di Rientro: ore 19 circa - Luogo di Rientro: Piazza Repubblica Abano Terme (con bus)

Costo

58 euro a persona, min. 15 partecipanti + 10 euro per eventuale noleggio ciaspole

Il prezzo include la ciaspolata con guida alpina specializzata e il transfer di andata/ritorno da Abano Terme (pranzo non incluso).

Iscrizioni entro il 9 marzo 2019

Info e prenotazioni

Centro Medico AbanoMed

Tel. 049 296 9323

mail – info@abanomed.it

Segreteria

Orario di apertura

Dal lunedì al venerdì 8.30 – 12.30 e 14.30 – 18.30

Sabato 9 – 12

Orario di segreteria

Dal lunedì al venerdì 9 – 12.30 e 15.30 – 18.30

Sabato 9 – 12

Descrizione itinerario della ciaspolata

Si parte dal Pian dei Casoni a circa 1670 m, da qui si camminerà per una prima parte nel bosco per sbucare nei pressi di Malga Venegia da dove avremo una prima visuale sulle pale di San Martino e la grande parete del Mulaz proprio di fronte a noi. La passeggiata continua verso Malga Venegiotta (chiusa in inverno) in direzione del Passo Rolle. Rientreremo infine lungo la strada di salita con alcune deviazioni.

