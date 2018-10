“Cibo per la mente", psicologia e disciplina del benessere all’Ex Fornace Morandi

BrainCare - centro di stimolazione cognitiva di Padova, in collaborazione con l’ufficio Progetto Città Sane del Comune di Padova, organizza una rassegna per sensibilizzare i cittadini all'importanza della psicologia come disciplina del benessere.

Ogni incontro si conclude con un memo-aperitivo: un assaggio di cibi e bevande utili alle facoltà cognitive.

Per partecipare agli incontri è necessario iscriversi.

Calendario appuntamenti

Gli appuntamenti si svolgono alle ore 18.30, se non diversamente indicato.

4 ottobre - Meditazione e rilassamento: come raggiungere uno stato di benessere

Interviene Anna Cantagallo, medico esperto in neuroscienze alla Fornace Morandi, via Fornace Morandi, 24 - Padova

Iscrizione

Per iscriversi è necessario comunicare la propria adesione inviando una email a info@braincare.it o chiamando il numero 049 8176700.

Per informazioni

Ingresso libero con iscrizione obbligatoria

BrainCare

email info@braincare.it

sito www.braincare.it

https://www.braincare.it/blog/meditazione-rilassamento/

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-meditazione-e-rilassamento-come-raggiungere-uno-stato-di-benessere-50682700321