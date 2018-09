"Lezioni a cielo aperto": visita guidata e passeggiate patrimoniali nel cuore di Padova

In prossimità delle Giornate europee del patrimonio l’assessorato alla Cultura in collaborazione con Fai Padova e Legambiente Salvalarte Padova e promossa dall’Ufficio di Venezia del Consiglio d’Europa organizza passeggiate gratuite nel cuore di Padova, per valorizzare e far scorpire al pubblico il patrimonio culturale della città.

La passeggiata patrimoniale che viene proposta all’insegna del titolo “Lezioni a cielo aperto”, parte dal cuore della Padova carrarese, urbs picta, rappresentato dalla Reggia costruita da Ubertino da Carrara tra il 1338 ed il 1343. Questo raffinato sistema di edifici, di cui oggi restano solo alcune tracce significative, è leggibile in modo episodico e sarà raccontato nella sua estensione spaziale e nella sua discontinua consistenza architettonica.

Si partirà dalla Casa della Rampa, ci si fermera in Corte Vallaresso e si proseguirà per piazza Duomo, Palazzo Montorsi sino a raggiungere la Loggia Carrarese, sede dell’ Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti , che si ringrazia per l’accoglienza delle visite. Il percorso partirà dalla Casa della Rampa via Arco Valaresso, 32, angolo via Accademia (punto Fai) e durerà circa 1 ora e 30 minuti per un totale di di 900 metri di camminata a bassa difficoltà.

Dettagli

Orari di partenza: 9.30, 11, 15, 16.30 (nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 settembre). L’accesso agevolato per le persone con disabilità è previsto nella giornata di sabato 15 settembre, alle ore 9.30 e 11. Il ritrovo è previsto 30 minuti prima dell’orario di partenza. Iscrizione obbligatoria dal 1 al 12 settembre. L’iscrizione si effettua per ordine di registrazione, fino al raggiungimento di 25 partecipanti per ciascun orario di partenza.

Info e iscrizioni

Ufficio Turismo - Comune di Padova

tel. 049 8205373

email pegoraroma@comune.padova.it.

Il forum d’iscrizione online sarà attivo dal 1 al 12 settembre.

15 SET 2018 - 16 SET 2018

Padova

INGRESSO GRATUITO

