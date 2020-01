"CINA 1978. Appunti di viaggio" di Paolo Gotti, mostra alla galleria Minerva

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/2538406903152091/

Inaugura sabato 25 gennaio alle 18 alla Galleria Minerva in via del Santo la mostra “Cina 1978. Appunti di viaggio”, una serie di scatti in bianco e nero del fotografo Paolo Gotti che documentano diversi aspetti della Cina di quarant’anni fa.

La mostra si inserisce nelle iniziative organizzate dall’Istituto Confucio all’Università di Padova diretto dal Proff. Giorgio Picci e Michael Yang per i festeggiamenti del Capodanno Cinese 2020, nell’anno dello Scambio Culturale e Turistico Italia-Cina

La mostra, aperta al pubblico con ingresso libero, resterà visibile fino al 3 febbraio con orario 9.30-12.30 e 16-19 dal lunedì al sabato.

