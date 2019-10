Cineforum Antonianum, tutti i film in programma ad aprile

Sono passati 73 anni da quando un gruppo di studenti di Padova decise di creare un luogo di cultura, di aggregazione per i giovani ed uno spazio di discussioni di un ciclo di film: era questo il primo germe del “Cineforum” sul modello di quelli nati a Bruxelles e a Roma. Da allora il Cineforum Antonianum è pronto a raccogliere nuove sfide, proponendo film con un contenuto idoneo a creare dibattito tra gli spettatori.

🎥Scopri la rassegna completa 🎞️

La rassegna, per la stagione 2019/2020, con il contributo e il patrocinio del Comune di Padova, propone una selezione tra i migliori film della stagione cinematografica appena trascorsa: pellicole che esplorano diverse tematiche del mondo contemporaneo, film di genere, commedie e di animazione scelti per il loro successo di critica e di pubblico.

Scarica la locandina con tutti gli spettacoli

Ingresso

Oltre all’abbonamento intero (euro 65) e all’ ingresso singolo (euro 5),grande spazio è dato agli studenti con la proposta ridotto studenti (euro 40) e la formula ogni 4 studenti il 5° è gratuito! Doppia novità quest’anno: sarà possibile acquistare un carnet da 6 ingressi (euro 25) o da 12 ingressi (euro 45), una formula più flessibile per andare incontro alle esigenze del pubblico.

Venticinque appuntamenti che proporranno, nelle serate di martedì, un’accurata selezione di film: opere capaci di appassionare, far riflettere e pensare, stimolando il dibattito e l’approfondimento; un viaggio attraverso tematiche, luoghi, culture, atmosfere e autori in un percorso variegato, geograficamente e nello stile, accomunato dall’originalità, dalla straordinarietà delle storie e dalla ricerca di un cinema capace di emozionare.

Tre volti di Jafar Panahi apre martedì 7 aprile l’ultima parte di rassegna. La diva iraniana Behnaz Jafari riceve un videomessaggio di una giovane ragazza che filma il proprio suicidio, giunta alla disperazione per non poter realizzare il suo sogno di diventare attrice. Pur sospettando che si tratti di una simulazione per attirare l’attenzione su di sé, Behnaz si mette in viaggio col regista Jafar Panahi per recarsi al villaggio della ragazza: incontri, testimonianze. Con una “piccola” idea, Jafar Panahi realizza un grande film sulla condizione della donna nell’Iran di oggi, evidenziando il ricorrente rapporto popolare col sogno del cinema!

A chiudere, martedì 16 aprile, la 73^ stagione Cineforum Antonianum, un film a sorpresa

Programma completo

07.04 TRE VOLTI di /. Panahi

14.04 FILM A SORPRESA

Biglietti

Biglietto singolo: euro 5

Abbonamento intero per tutta la rassegna: euro 65

Abbonamento studenti euro 40 (Ogni 4 abbonamenti studenti, il 5° è gratis!)

(Ogni 4 abbonamenti studenti, il 5° è gratis!) Carnet 6 ingressi: euro 25

Carnet 12 ingressi: euro 45

Informazioni

Cineforum Antonianum - 73° anno

dal 15 ottobre 2019 ogni martedì ore 21

Sala Cinema Comunale Fronte Del Porto – Una Sala In Comune

via S. Maria Assunta, 20 – Padova

Info web

Gallery