Cineforum Antonianum, tutti i film in programma a dicembre

Sono passati 73 anni da quando un gruppo di studenti di Padova decise di creare un luogo di cultura, di aggregazione per i giovani ed uno spazio di discussioni di un ciclo di film: era questo il primo germe del “Cineforum” sul modello di quelli nati a Bruxelles e a Roma. Da allora il Cineforum Antonianum è pronto a raccogliere nuove sfide, proponendo film con un contenuto idoneo a creare dibattito tra gli spettatori.

La rassegna, per la stagione 2019/2020, con il contributo e il patrocinio del Comune di Padova, propone una selezione tra i migliori film della stagione cinematografica appena trascorsa: pellicole che esplorano diverse tematiche del mondo contemporaneo, film di genere, commedie e di animazione scelti per il loro successo di critica e di pubblico.

Ingresso

Oltre all’abbonamento intero (euro 65) e all’ ingresso singolo (euro 5),grande spazio è dato agli studenti con la proposta ridotto studenti (euro 40) e la formula ogni 4 studenti il 5° è gratuito! Doppia novità quest’anno: sarà possibile acquistare un carnet da 6 ingressi (euro 25) o da 12 ingressi (euro 45), una formula più flessibile per andare incontro alle esigenze del pubblico.

Venticinque appuntamenti che proporranno, nelle serate di martedì, un’accurata selezione di film: opere capaci di appassionare, far riflettere e pensare, stimolando il dibattito e l’approfondimento; un viaggio attraverso tematiche, luoghi, culture, atmosfere e autori in un percorso variegato, geograficamente e nello stile, accomunato dall’originalità, dalla straordinarietà delle storie e dalla ricerca di un cinema capace di emozionare.

Tre gli appuntamenti di dicembre: si inizia martedì 2 dicembre con il film L’uomo che rubò Banksy di Marco Proserpio, una riflessione su diritto d’autore e sensi della street art, inseguendo una controversa opera del writer in palestina. La storia dello sguardo palestinese su un’arte di strada di matrice occidentale e sui messaggi che la Street Art veicola sul muro che separa Israele dalla West Bank. Nella Giornata mondiale dei diritti umani, martedì 10 dicembre, il regista Nadine Labaki con il suo film Cafarnao-Caos e miracoli porta sullo schermo un un film fragile e prezioso che vive a beirut ma può svolgersi ovunque, e che tutti dovrebbero vedere. Zain ha dodici anni, ha una famiglia numerosa e dal suo sguardo trapela il dramma vissuto da un intero Paese. Siamo a Beirut, nei quartieri più disagiati della città. Zaid non ha però perso la speranza ed è pronto a ribellarsi al sistema, portando in tribunale i suoi stessi genitori. Il film di animazione Spider -Man: un nuovo universo dei tre registi Ramsey, Rothman e Persichetti Jr. sarà l’ultimo film prima della pausa invernale (17 dicembre). Non il solito film su Spider-Man, che racconta di Peter Parker, lo Spider-Man che conosciamo tutti, ma di Miles Morales, l’Uomo Ragno afro-ispanico di un universo alternativo, introdotto da Brian Micheal Bendis e Sara Pichelli nel 2011 sulle pagine del fumetto Ultimate Spider-Man. Il film racconta di come Miles Morales acquisisca i propri superpoteri diventando Spider-Man e di come, combattendo contro Kingpin, finisca in una serie di universi alternativi incontrando gli Spider-Man delle altre dimensioni.

Programma completo

03.12 L’UOMO CHE RUBÒ BANKSY di \/. Proserpio

10.12 CAFARNAO - Caos e miracoli di /. Labaki

17.12 SPIDERMAN: UN NUOVO UNIVERSO di B. Persichetti-P Ramsy-R. Rothman

07.01 FIRST MAN - Il primo uomo di D. Chazelle (v.o.)

14.01 TAKARA - La notte che ho nuotato di D. Manivel, K. Igarashi

21.01 IL PRIMO RE di Rovere

28.01 ORO VERDE - C’era una volta in Colombia di C. Callego e C. Guerra

04.02 LA TERRA DELL’ABBASTANZA di D. F. D’Innocenzo

11.02 COLD WAR di P Pawlikowski (v.o.)

18.02 LE INVISIBILI di L. U. Petit

25.02 LA DONNA ELETTRICA di B. Erlingsson

03.03 ANCORA UN GIORNO di R.de la Fuente, D. Nenow

10.03 I VILLEGGIANTI di / Bruni Tedeschi

01.03 IL TRADITORE di . Bellocchio

24.03 BLACKKKLANSMAN di S. Lee (v.o.)

31.03 BORDER - Creature di confine di A. Abbasi

07.04 TRE VOLTI di /. Panahi

14.04 FILM A SORPRESA

Biglietti

Biglietto singolo: euro 5

Abbonamento intero per tutta la rassegna: euro 65

Abbonamento studenti euro 40 (Ogni 4 abbonamenti studenti, il 5° è gratis!)

(Ogni 4 abbonamenti studenti, il 5° è gratis!) Carnet 6 ingressi: euro 25

Carnet 12 ingressi: euro 45

Informazioni

Cineforum Antonianum - 73° anno

dal 15 ottobre 2019 ogni martedì ore 21

Sala Cinema Comunale Fronte Del Porto – Una Sala In Comune

via S. Maria Assunta, 20 – Padova

Info web

